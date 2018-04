Fulda (AFP) Der vermisste Besitzer eines in Osthessen blutverschmiert zurückgelassenen Autos ist verletzt gefunden worden. Ein Jäger fand den 33-jährigen Mann am Mittwochabend an einem Hochsitz in einem Wald bei Friedewald, wie die Polizei in Fulda mitteilte. Er war demnach ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich um den Besitzer des Wagens, der am Dienstag blutverschmiert gefunden wurde.

