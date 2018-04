Berlin (AFP) Die Grünen sollten sich nach Ansicht ihres Europa-Abgeordneten Reinhard Bütikofer mit ihrem neuen Grundsatzprogramm in die Lage versetzen, künftig mehr Regierungschefs zu stellen - und auch den Bundeskanzler. "Es geht um grüne Mehrheitsfähigkeit", sagte Bütikofer der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Freitagsausgaben). Zum Auftakt ihrer Programmdebatte veranstalten die Grünen am Freitag in Berlin einen zweitägigen Startkonvent.

