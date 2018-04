Schleswig (AFP) Im juristischen Tauziehen um den in Deutschland festgesetzten früheren katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont kommen Vertreter der schleswig-holsteinischen Generalstaatsanwaltschaft und spanischer Behörden bald zu einem Treffen zusammen. Es werde "zeitnah" bei der europäischen Justizbehörde Eurojust im niederländischen Den Haag stattfinden, sagte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag in Schleswig. Nähere Angaben zum Inhalt oder zum Stand des Auslieferungsverfahrens machte sie nicht.

