Niamey (AFP) Im westafrikanischen Niger ist ein deutscher Entwicklungshelfer entführt worden. Die in Bonn ansässige Hilfsorganisation Help bestätigte am Donnerstag die Entführung ihres Mitarbeiters und erklärte, sie handele nun "in enger Abstimmung mit dem Krisenstab des Auswärtigen Amts" in Berlin. Wie die Nachrichtenagentur AFP vom Präfekten der Stadt Ayorou erfuhr, verschleppten bewaffnete Männer den Deutschen am Mittwoch nahe Ayorou in der westlichen Region Tillaberi. In der Grenzregion zu Mali sind bewaffnete Dschihadisten aktiv.

