Braunschweig (AFP) Im niedersächsischen Braunschweig und in Frankfurt am Main sind in der Nacht zum Donnerstag zwei Weltkriegsbomben erfolgreich entschärft worden. In Braunschweig mussten nach Angaben der Stadt rund 8400 Anwohner ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Dazu kamen rund 2000 Gäste von Hotels, die im Evakuierungsbereich lagen. Die 250-Kilogrammbombe war am Mittwoch bei Bauarbeiten entdeckt worden.

