Berlin (AFP) Vor der Sondersitzung des britischen Kabinetts zur Lage in Syrien hat der britische Außenminister Boris Johnson mit einer Reaktion auf den mutmaßlichen Giftgasangriff in Duma gedroht. Der Angriff in der Region Ost-Ghuta, bei dem am Samstag dutzende Menschen getötet und hunderte weitere verletzt worden waren, könne "nicht ohne Konsequenzen und ohne eine Reaktion bleiben", sagte Johnson laut einem Mitschnitt des Auswärtigen Amtes am Donnerstag bei einem Treffen mit Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD).

