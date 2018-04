Leipzig (AFP) Vor dem Bundesverwaltungsgericht sind Klagen gegen den Aus- und Neubau der Bahnstrecke Karlsruhe-Basel gescheitert. Demnach verstoßen die Baupläne des Eisenbahn-Bundesamtes zwischen der Stadt Müllheim und der Gemeinde Auggen in Südbaden nicht gegen die Rechte der Kläger, entschied das Gericht in einem am Donnerstag in Leipzig verkündeten Urteil. (Az. 3 A 10.159)

