Berlin (AFP) Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) führt am Donnerstag Gespräche in Irland und Großbritannien. Der Minister reiste am Morgen nach Angaben des Auswärtigen Amts zunächst nach Dublin, wo ein Treffen mit dem irischen Außenminister Simon Coveney auf dem Programm stand. Anschließend wollte Maas nach Oxford weiterreisen, wo er den britischen Außenminister Boris Johnson sowie Abgeordnete und weitere Ansprechpartner treffen wollte.

