Rom (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am 12. Mai vom Franziskanerorden in Assisi für ihren Einsatz für den Frieden ausgezeichnet. Mit der Verleihung der "Lampe des Friedens" würdigt der Orden ihr "Werk der Versöhnung für das friedliche Zusammenleben der Völker", wie der Kustos des Franziskanerordens in der italienischen Stadt, Mauro Gambetti, am Donnerstag in Rom mitteilte.

