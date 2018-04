Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben in einem Telefonat über den Konflikt in Syrien beraten. Dabei drückten Merkel und Macron ihre "gemeinsame Sorge über den jüngsten Giftgaseinsatz und über eine drohende Erosion der internationalen Ächtung von Chemiewaffen" aus, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Donnerstag in Berlin mitteilte. Sie vereinbarten demnach, dass sie "sich zu diesen Themen auch weiterhin miteinander wie auch mit den Verbündeten eng abstimmen".

