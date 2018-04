Heilbronn (AFP) Im baden-württembergischen Tauberbischofsheim hat ein misshandelter junger Habicht eingeschläfert werden müssen. Der Raubvogel wurde in einer Drahtvoliere mit gestutzten Flügeln von aufmerksamen Passanten in einem Schrebergarten entdeckt, wie die Polizei in Heilbronn am Donnerstag mitteilte.

