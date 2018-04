Köln (AFP) Die designierte SPD-Vorsitzende Andrea Nahles sieht in ihrer Partei Gesprächsbedarf zur Flüchtlingspolitik. "Manchmal wird mir in meiner eigenen Partei zu reflexartig reagiert", sagte Nahles dem "Kölner Stadt-Anzeiger" vom Donnerstag. "Es muss einerseits gelten: Wenn jemand bei dem Thema mal etwas kritisch anspricht, ist er nicht gleich ein Rassist. Andererseits sollten wir es aber auch mal betonen, wenn etwas gut gelaufen ist in der Integrationspolitik."

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.