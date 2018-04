Berlin (AFP) Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hält an der föderalen Struktur der Sicherheitsbehörden in Deutschland fest. Das Beispiel des Gemeinsamen Terrorabwehrzentrums (GTAZ) in Berlin zeige, dass die Zugsamenarbeit zwischen Bund und Ländern "sehr gut funktioniert", sagte der Minister bei einem Besuch der Einrichtung am Donnerstag. "Die Grundstrukturen bei der Sicherheit in unserem Land passen."

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.