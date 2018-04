Düsseldorf (AFP) Eine Mehrheit der Bundesbürger hat Verständnis für die Warnstreiks im öffentlichen Dienst. In einer von der "Rheinischen Post" am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey gab mehr als die Hälfte der Befragten (54,3 Prozent) an, Verständnis für die Arbeitsniederlegungen zu haben. Mehr als ein Drittel (37,2 Prozent) lehnte die Warnstreiks ab. Die übrigen Befragten (8,5 Prozent) waren unentschlossen.

