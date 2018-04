Baierbrunn (AFP) Viele Bundesbürger verzichten nach wie vor auf regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen. In einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Marktforschungsunternehmens GfK im Auftrag des Patientenmagazins "HausArzt" gaben 40,2 Prozent an, nicht zu den Vorsorgeuntersuchungen zu gehen. Von den Frauen sagte dies jede dritte (33,6 Prozent), von den Männern sogar fast die Hälfte (47,1 Prozent). Dass besonders Männer Vorsorgemuffel sind, zeigten auch schon andere Studien.

