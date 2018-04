Abidjan (AFP) Afrikanische Forscher haben vor einem neuen Virus gewarnt, der die Maniok-Pflanze befällt und zu folgenschweren Ernteausfällen führen könnte. Die Ausbreitung der Pflanzenkrankheit könnte in Afrika zu Einbußen von 90 bis 100 Prozent bei der Ernte führen, erklärten Wissenschaftler aus zwölf afrikanischen Staaten am Donnerstag bei einer Konferenz in der Stadt Abidjan in der Elfenbeinküste. Sie riefen die Regierungen zu vorbeugenden Maßnahmen und einer Strategie im Kampf gegen die Krankheit auf.

