Samarra (AFP) Bei einem Bombenanschlag auf eine Trauerprozession im Norden des Irak sind am Donnerstag mindestens 16 Menschen getötet worden. Als der Trauerzug in dem Dorf Asdira in der Nähe der Stadt Scharkat am Friedhof angekommen sei, seien dort zwei Bomben explodiert, sagte der Bürgermeister von Asdira, Salaheddin Schaalan, der Nachrichtenagentur AFP. Außerdem seien 14 Menschen verletzt worden, die meisten befänden sich in einem lebensbedrohlichen Zustand.

