Moskau (AFP) Eine Telefon-Hotline zwischen den US-Streitkräften und dem russischen Militär, auf der sich beide Länder über Aktionen in Syrien informieren, ist nach russischen Angaben derzeit "aktiv". "Diese Verbindung existiert und sie ist in einem aktiven Zustand", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Moskau. Sie werde "von beiden Seiten genutzt".

