New York (AFP) UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat den UN-Sicherheitsrat aufgefordert, zu verhindern, dass der Syrienkrieg außer Kontrolle gerät. Die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates müssten dafür sorgen, dass die "Situation nicht außer Kontrolle" gerate, warnte Guterres am Mittwoch. Er zeigte sich "tief beunruhigt" über die derzeitige Spaltung des Sicherheitsrates in der Syrien-Frage.

