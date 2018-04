New York (AFP) Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in der syrischen Region Ost-Ghuta hat Schweden einen Resolutionsentwurf für eine UN-Mission in Syrienzur vollständigen Vernichtung dortiger Chemiewaffenbestände vorgelegt. In dem Entwurf, der der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag in New York vorlag, heißt es, die UN-Mission solle Syrien "ein für allemal" von Chemiewaffen befreien. Das Papier wurde kurz vor einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates zu Syrien in Umlauf gebracht, die Bolivien beantragt hatte.

