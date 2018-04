Paris (AFP) Die Beziehung zwischen dem Westen und Russland wurde seit dem Ende des Kalten Kriegs bereits mehrfach auf die Probe gestellt. Die Ukraine-Krise und vor allem der Krieg in Syrien verschärften die Spannungen in den vergangenen Jahren. Zuletzt führte die Vergiftung eines russischen Ex-Spions in England zu einem diplomatischen Schlagabtausch. US-Präsident Donald Trump sieht die Beziehungen inzwischen auf einem absoluten Tiefpunkt.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.