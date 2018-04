Damaskus (AFP) US-Präsident Donald Trump hat im Kurzmitteilungsdienst Twitter seine Drohungen mit einem Militärschlag gegen Syrien wieder abgeschwächt. Ein Angriff "könnte sehr bald oder überhaupt nicht so bald" erfolgen, schrieb Trump am Donnerstag. Am Vortag hatte Trump noch mit markigen Worten einen Raketenangriff der US-Streitkräfte als Vergeltung für den mutmaßlichen Giftgaseinsatz in Syrien angekündigt. Er warnte dabei Russland vor einer Unterstützung des syrischen Machthabers Baschar al-Assad.

