Karlsruhe (AFP) 175 quaderförmige Sprengkörper mit einem Gesamtgewicht von rund 35 Kilogramm und zwölf Stabhandgranaten hat der Erbe eines Grundstücks in Baden-Württemberg beim Abriss einer Scheune entdeckt. Der in Bad Teinach-Zavelstein gefundene Sprengstoff stammte aus dem Zweiten Weltkrieg, wie die Polizei am Freitag in Karlsruhe mitteilte.

