Wuppertal (AFP) Am Wuppertaler Hauptbahnhof ist am Donnerstagabend ein Mann mit einem fremden Kind ins Gleisbett gesprungen. Mit dem fünfjährigen Jungen lief der 23-Jährige nach Polizeiangaben einem langsam einfahrenden und sofort bremsenden Zug entgegen. Kurz vor einem Zusammenstoß legte sich der Mann mit dem Kind ins Gleisbett längs zwischen die Schienen, so dass der Zug einige Meter über beide hinweg rollte.

