Unna (AFP) Bei der auf einem Bundeswehrgelände in Unna entdeckten Rohrbombenattrappe hat es sich um ein Übungsutensil gehandelt. Die Attrappe war bei Fortbildungen eingesetzt worden und dann auf dem Gelände liegen geblieben, wie die Polizei am Freitag in der nordrhein-westfälischen Stadt mitteilte. Eine Straftat liege nicht vor.

