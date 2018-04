Karlsruhe (AFP) Auch eine Behörde sollten Bürger zunächst einmal anrufen, ehe sie empört zum Anwalt laufen. Das gilt allemal bei so schlichten Dingen wie einem Meldetermin bei der Arbeitsagentur, wie das Bundesverfassungsgericht in einem am Freitag veröffentlichten Beschluss entschied. (Az: 1 BvR 300/18)

