Berlin (AFP) Die Familie des in den Alpen vermissten Tengelmann-Chefs Karl-Erivan Haub sieht für den 58-Jährigen keine Überlebenschance mehr. Nach mehr als sieben Tagen "in den extremklimatischen Bedingungen eines Gletschergebietes" bestehe keine Hoffnung mehr, teilte das Unternehmen am Freitag im Namen der Familie mit. Haub war zum Zeitpunkt seines Verschwindens am Samstag in einem Skigebiet am Matterhorn unterwegs, seitdem fehlt jede Spur von dem erfahrenen Skifahrer und Bergsteiger.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.