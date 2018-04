Neu-Ulm (AFP) In Neu-Ulm ist am Freitag eine Fliegerbombe erfolgreich entschärft worden. Wie die bayerische Polizei auf Twitter mitteilte, konnte der auf einer Baustelle in der Innenstadt gefundene 500 Kilogramm schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefahrlos gemacht werden. Die Polizei beendete daraufhin auch die mehrstündigen Evakuierungen und Straßensperren im Stadtbereich.

