Berlin (AFP) Der Frauenanteil in naturwissenschaftlich-technischen Berufen ist in den vergangenen Jahren nur leicht gestiegen. In den sogenannten Mint-Berufen waren nach Daten der Bundesagentur für Arbeit im September 2017 rund 1,2 Millionen Frauen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, wie die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Samstagausgaben) berichteten. Vier Jahre zuvor waren es 1,07 Millionen Frauen gewesen. Als die Mint-Fächer gelten Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

