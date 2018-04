Fulda (AFP) Im Fall eines in Osthessen gefundenen blutverschmierten Autos ist den Ermittlern zufolge mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht von einer Straftat auszugehen. Das ergab eine rechtsmedizinische Untersuchung bei dem 33-jährigen Besitzer des Fahrzeugs, wie die Polizei am späten Donnerstagnachmittag in Fulda mitteilte. Die näheren Hintergründe des Vorfalls und die Motive des Manns waren nach wie vor unklar.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.