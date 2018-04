Brüssel (AFP) Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) unterstützt Pläne, in der EU mehr Entscheidungen per Mehrheitsbeschluss zu fassen. Er wolle, dass künftig auch im außenpolitischen Bereich "mehr mit Mehrheitsentscheidungen gearbeitet werden kann", sagte Maas am Freitag bei einem Besuch in Brüssel. Dies könne beim Auftreten der EU nach außen helfen. Diese Änderung gebe der EU-Vertrag "schon jetzt her, dafür muss man ihn gar nicht groß ändern."

