Schwerin (AFP) Ein Mitarbeiter im Logistikzentrum einer Einzelhandelskette hat in Ananaskisten in Mecklenburg-Vorpommern knapp 110 Kilogramm Kokain gefunden. Die Droge sei in Plastikbeuteln eingeschweißt in Päckchen von jeweils rund einem Kilogramm in zahlreichen Obstkisten versteckt gewesen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Schwerin am Freitag. Zuerst hatte die "Schweriner Volkszeitung" über den Fund berichtet.

