Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am kommenden Donnerstag den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu Gesprächen in Berlin. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag mit. Bei dem Treffen werde es voraussichtlich um europapolitische Fragen sowie bilaterale und aktuelle internationale Themen gehen. Angesichts der jüngsten Eskalation dürfte der Syrien-Konflikt zu den Hauptthemen gehören.

