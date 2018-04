Berlin (AFP) Die fünf großen Paketdienste in Deutschland testen ab Juni in Berlin die Zustellung per Fahrrad. Im Stadtteil Prenzlauer Berg nutzen sie gemeinsam eine Fläche, von der aus die jeweiligen Boten die Pakete an die Empfänger verteilen, wie die Berliner Senatsverwaltung am Freitag mitteilte. Verkehrs- und Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos) erklärte, die letzte Liefer-Meile in den Stadtvierteln sei ein "idealer Einsatzort für Lastenräder".

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.