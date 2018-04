Berlin (AFP) Die Deutschen halten dem ZDF-"Politbarometer" zufolge nichts von einem stärkeren militärischen Eingreifen der USA und ihrer Verbündeten in Syrien. In der am Freitag veröffentlichten Umfrage gaben 58 Prozent der Befragten an, ein solches Engagement würde generell eher zu einer Verschärfung des Konflikts in Syrien führen. Nur sieben Prozent glauben, dies würde zur Lösung des Konflikts beitragen. Für 28 Prozent würde dies nicht viel ändern.

