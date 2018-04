Osnabrück (AFP) Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) hat die Konfrontation der Großmächte USA und Russland im Nahen Osten als "besorgniserregend" bezeichnet. "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder in einem Kalten Krieg mit immer neuen Brandherden landen", warnte Kauder in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Freitag. Zugleich forderte er, die EU müsse sich in der Weltpolitik mehr engagieren. Sie sei derzeit "viel zu wenig präsent".

