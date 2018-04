Berlin (AFP) Berlins Polizei und Staatsanwaltschaft sind gegen zwei sogenannte Reichsbürger vorgegangen, die eigene Ausweisdokumente vertrieben haben soll. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden am Mittwoch mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in Berlin und Brandenburg vollstreckt. Dabei seien eine Wohnung und Büroräume in den Bezirken Prenzlauer-Berg und Pankow sowie eine Wohnung im Landkreis Märkisch-Oderland durchsucht worden.

