Rosenheim (AFP) Nach Angriffen auf eine Asylbewerberunterkunft im oberbayerischen Nußdorf am Inn hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die 23 und 20 Jahre alten Männer seien nach umfassenden Ermittlungen identifiziert und am Donnerstag in Untersuchungshaft genommen worden, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Freitag in Rosenheim mit. Ihnen werde unter anderem schwere Brandstiftung vorgeworfen. Beide hätten Geständnisse abgelegt.

