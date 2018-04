Wolfsburg (dpa) - Der neue Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess übernimmt die Leitung der Kernmarke VW Pkw in Personalunion. Dabei werde er von einem «Chief Operating Officer» unterstützt, der das Tagesgeschäft verantworte, sagte Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch in Wolfsburg. Dieser Posten müsse so schnell wie möglich besetzt werden. Pötsch dankte dem bisherigen Konzernchef Matthias Müller für seinen Einsatz, der den Konzern «mit Bravour» durch eine schwierige Phase gesteuert habe. Am Vortag hatte der Aufsichtsrat beschlossen, den bisherigen VW-Markenchef Diess zum Konzernchef zu befördern.

