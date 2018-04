Brüssel (AFP) Nach drei Wochen ist der aus Protest gegen den Giftanschlag von Salisbury zurückberufene EU-Botschafter in Russland auf seinen Posten zurückgekehrt. Der deutsche Diplomat Markus Ederer sei wieder in Moskau, teilte der Auswärtige Dienst der EU am Freitag mit. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten den Botschafter bei ihrem Gipfel im März aus Protest gegen den Angriffs auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal zu Konsultationen zurückberufen.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.