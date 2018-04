Rom (AFP) Im Zusammenhang mit der Massenpanik bei der Übertragung des Champions-League-Finales in Turin im Juni 2017 sind acht Männer festgenommen worden. Wie italienische Medien am Freitag berichteten, werden sie verdächtigt, ein Reizgas versprüht zu haben, als mehr als 20.000 Menschen sich auf dem zentralen Platz San Carlo die Übertragung des Spiels von Juventus Turin gegen Real Madrid auf einer Großleinwand anschauten. In dem darauf folgenden Durcheinander wollten sie den Zuschauern offenbar Wertgegenstände abnehmen.

