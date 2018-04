Beirut (AFP) Die libanesische Hisbollah-Miliz hat den israelischen Angriff auf eine Militärbasis in Syrien als direkte Kampfhandlung gegen den Iran gewertet. "Die Israelis haben einen historischen Fehler begangen, sie befinden sich im direkten Kampf mit dem Iran", sagte Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah am Freitag in einer Fernsehansprache. Auf dem Militärflughafen T-4 in der Provinz Homs waren in der Nacht zum Montag mehrere Raketen eingeschlagen. Mindestens 14 Soldaten, unter ihnen sieben Iraner, wurden getötet.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.