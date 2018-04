Gaza (AFP) Bei neuen Protesten an der Grenze zum Gazastreifen sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mindestens acht Palästinenser verletzt worden. Tausende Demonstranten versammelten sich bereits vor dem Freitagsgebet an mehreren Orten entlang der Grenze, nach den Mittagsgebeten wurde mit einer noch größeren Anzahl gerechnet.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.