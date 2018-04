Oslo (AFP) Die Billig-Airline Norwegian lehnt eine Übernahme durch den großen Konkurrenten IAG ab. "Ich beabsichtige nicht, zu verkaufen", sagte Norwegian-Chef Björn Kjos am Freitag in Oslo nach einer Sitzung der Anteilseigner. Er reagierte damit auf die Mitteilung der Airline-Gruppe IAG vom Donnerstag, die demnach eine Minderheit von 4,6 Prozent an Norwegian kaufte und nun eine Übernahme erwägt.

