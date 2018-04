Moskau (AFP) Beim Absturz eines russischen Militärhubschraubers in der Ostsee sind am Donnerstagabend die beiden Piloten ums Leben gekommen. Der Helikopter vom Typ Ka-29 verunglückte bei einem nächtlichen Übungsflug nahe der russischen Exklave Kaliningrad an der Grenze zu Litauen und Polen und stürzte ins Meer, wie die Nachrichtenagentur Interfax am Freitag unter Berufung auf die Baltische Flotte der russischen Marine berichtete. Beide Besatzungsmitglieder seien tot.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.