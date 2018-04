Genf (AFP) Eine weitere Frau beschuldigt den Schweizer Islamforscher Tariq Ramadan der Vergewaltigung. Wie die Zeitung "Tribune de Genève" am Freitag berichtete, wirft die Frau dem 55-Jährigen vor, sie vor einem Jahrzehnt vergewaltigt und mehrere Stunden gegen ihren Willen in einem Genfer Hotelzimmer festgehalten zu haben. Der Anwalt der Frau bestätigte der Nachrichtenagentur AFP, dass am Freitag in Genf Klage eingereicht worden sei.

