New York (AFP) Die US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, hat vor einer übereilten militärischen Reaktion auf den mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz in Syrien gewarnt. Allerdings sei eine Reaktion notwendig, fügte Haley am Freitag vor Journalisten in New York hinzu. Sie äußerte sich vor einem auf Antrag Russlands anberaumten neuen Dringlichkeitstreffen des UN-Sicherheitsrats zum Syrien-Konflikt.

