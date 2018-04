Washington (AFP) US-Präsident Donald Trump will Medienberichten zufolge den früheren Stabschef von Ex-Vizepräsident Dick Cheney, Lewis "Scooter" Libby, begnadigen. Der Fernsehsender ABC berichtete am Donnerstag, Trump habe eine entsprechende Anweisung bereits unterzeichnet. Ähnliches berichtete CNN. Libby war 2009 im Zusammenhang mit der Enttarnung der CIA-Agentin Valerie Plame wegen Meineids und Behinderung der Justiz zu zweieinhalb Jahren Haft und einer Geldstrafe in Höhe von einer Viertelmillion Dollar verurteilt worden. Die Haftstrafe wurde Libby bereits von Präsident George W. Bush erlassen.

