Peking (AFP) China hat die westlichen Luftangriffe in Syrien als Verstoß gegen internationales Recht kritisiert. "Wir lehnen den Einsatz von Gewalt in den internationalen Beziehungen stets ab und setzen uns dafür ein, die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität aller Länder zu respektieren", erklärte Außenamtssprecherin Hua Chunying am Samstag. Jede einseitige militärische Maßnahmen ohne Mandat des UN-Sicherheitsrats verkompliziere den Syrien-Konflikt.

