Berlin (AFP) Die EU-Kommission stellt der Türkei in ihrem neuen Bericht zur Beitrittsreife das bisher schlechteste Zeugnis aus und attestiert dem Land laut Medienberichten "gravierende" Rückschritte bei Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit und der Unabhängigkeit der Justiz. Die Türkei habe "große Schritte von der EU weg gemacht", heißt es im neuen Länderbericht der EU-Kommission zur Türkei, den die Kommission am Dienstag vorstellen will und aus dem die "Welt am Sonntag" und die Zeitungen der Funke Mediengruppe zitieren.

